Meer informatie nodig voor besluit of Paarlberg vast kan blijven

De rechter heeft een medisch adviseur van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) nu een week de tijd gegeven om met een aanvullend advies te komen over de gezondheid van Paarlberg. Eerder kon zij nog niet zeggen of hij „detentieongeschikt” was. Daarvoor was meer informatie nodig. Ook zei ze op de zitting dat nog niet alles was gedaan om de bloeddruk van Paarlberg te verlagen.

In 2019 besliste de Hoge Raad dat Paarlberg definitief in totaal 24 miljoen euro moest terugbetalen aan de Staat. Het geld zou afkomstig zijn van het witwassen van miljoenen die Willem Holleeder van de geliquideerde vastgoedhandelaar Willem Endstra had afgeperst. Een deel van het bedrag is nog niet betaald. Volgens een andere rechtbank kon Paarlberg het wel betalen, maar wilde hij dat niet.