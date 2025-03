Franse schrijvers en uitgevers spannen zaak aan tegen Meta om AI

De zaak is aangespannen door de Nationale Uitgeversbond (SNE), de nationale vakbond van auteurs en componisten (SNAC) en de Vereniging van Letterkundigen (SGDL). Volgens SNE-directeur Renaud Lefebvre moet de procedure als voorbeeld dienen. „Het is een beetje een David tegen Goliath-strijd”, stelt hij. Een afgevaardigde van SNAC spreekt van een „monumentale plundering” door Meta.

De Franse partijen hebben niet bekendgemaakt wat de geschatte schade is die Meta heeft veroorzaakt. SGDL-voorzitter Christophe Hardy riep AI-ontwikkelaars op „het wettelijk kader te respecteren en, waar relevant, compensatie te vinden voor het gebruik van werken die de technologie voeden”.

Het gaat om de eerste juridische actie tegen een groot AI-bedrijf in Frankrijk. Vooral in de Verenigde Staten lopen meerdere rechtszaken rond vergelijkbare kwesties, ook tegen andere techbedrijven.

Meta heeft eerder erkend dat het gebruik heeft gemaakt van een database om een van zijn modellen te trainen. Hierin stonden de teksten van ongeveer 200.000 boeken, waaronder enkele in het Frans. In een aparte rechtszaak in de VS die werd aangespannen door auteurs, gaf Meta toe deze data tot 2023 te hebben gebruikt. Het bedrijf beweerde dat dit onder „fair use” van de auteursrechtelijk beschermde boeken viel, een soort beperking van het auteursrecht in de VS.