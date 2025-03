Canada is de grootste buitenlandse leverancier van staal en aluminium aan de VS. Net als alle andere handelspartners van de VS wordt Canada sinds woensdag geconfronteerd met een importheffing van 25 procent op deze goederen.

Eerder dreigde de Amerikaanse president nog met een hoger tarief van 50 procent, maar die kwam er uiteindelijk niet. Het dreigement van Trump was het gevolg van een extra belasting die de Canadese provincie Ontario wilde heffen op elektriciteit bestemd voor drie aangrenzende Amerikaanse staten. Uiteindelijk besloot premier Doug Ford van deze provincie deze toeslag op te schorten.