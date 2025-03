Rama nam het besluit na het overlijden van een scholier die was neergestoken door een medeleerling. Volgens lokale media gebeurde dat na ruzies op sociale media tussen de twee. Het incident wakkerde een debat aan in Albanië over de invloed van sociale media op jongeren. De oppositie heeft opgeroepen tot protesten en vreest dat het verbod invloed heeft op de campagne voor de parlementsverkiezingen in mei.

Albanië is niet het eerste land met een ban op TikTok. Eerder hebben andere landen de app al verboden, waaronder Pakistan en Nepal. In Nederland verbiedt de overheid het gebruik van TikTok op werktelefoons van rijksambtenaren. Een dergelijk verbod geldt ook in andere Europese landen, zoals België en het Verenigd Koninkrijk.

Ook in de Verenigde Staten dreigt TikTok te verdwijnen, als moederbedrijf ByteDance de Amerikaanse activiteiten niet verkoopt. De overheid in de VS vreest dat de nationale veiligheid in het geding is, omdat ByteDance een Chinese onderneming is. TikTok verwerkt de gegevens van zo’n 170 miljoen Amerikaanse gebruikers.

De Amerikaanse president Donald Trump meldde maandag dat zijn regering contact heeft gehad met vier verschillende partijen over de verkoop. Eerder liet Trump al weten dat hij het verbod op de app wilde uitstellen als voor 5 april geen koper was gevonden. De oorspronkelijke deadline van 19 januari werd door de president direct na zijn aantreden al naar achteren geschoven.