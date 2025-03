Japan betreurt dat het geen vrijstelling importheffingen VS heeft

Regeringswoordvoerder Yoshimasa Hayashi heeft woensdag tegen verslaggevers gezegd dat de twee landen blijven overleggen over de importheffingen van 25 procent. „Wijdverspreide maatregelen om de handel te beperken dreigen een aanzienlijke impact te hebben op de economische relatie tussen Japan en de VS, net als op de wereldeconomie en het multilaterale handelssysteem.”

Tijdens het bezoek van de minister hebben de VS volgens Hayashi duidelijk gemaakt de band met Japan belangrijk te vinden. „En dat de investeringen van Japan in de Verenigde Staten en de rol die Japan speelt in de Amerikaanse economie worden gewaardeerd”, voegde hij daaraan toe.