Elektrische auto blijft splijtzwam in debat auto-industrie EU

Economie

Partijen in het Europees Parlement blijven verdeeld over de elektrische auto, zo is woensdag duidelijk geworden in het debat over het plan van de Europese Commissie over de toekomst van de Europese auto-industrie. De Commissie kondigde vorige week aan dat autofabrikanten langer de tijd krijgen om hun emissiedoelstelling te halen, maar ze blijft erbij dat vanaf 2035 alleen uitstootvrije auto’s mogen worden geproduceerd.