Winstval Porsche door tegenvallende Chinese verkopen

De nettowinst daalde in 2024 met ruim 30 procent tot 3,6 miljard euro. In totaal rolden 310.700 auto’s de showrooms uit, 3 procent minder dan het jaar daarvoor. In China was de daling 28 procent. Het bedrijf uit Stuttgart heeft vooral last van tegenvallende verkopen van elektrische auto’s. Daarom heeft de directie van Porsche besloten de investeringen in verbrandingsmotoren en plug-inhybrides te verhogen.

Porsche, onderdeel van de Volkswagen Groep, krijgt mogelijk ook te maken met de dreigende wereldwijde handelsoorlog. De Amerikaanse tak van Porsche, die al zijn auto’s importeert, is kwetsbaar voor eventuele invoerheffingen die president Donald Trump kan opleggen. Om de kosten te drukken wil Porsche tegen 2029 ongeveer 1900 banen schrappen.

De Duitse autofabrikant kampt met betrouwbaarheidsproblemen, zoals slecht werkende verwarmingssystemen, defecte remslangen en kortsluitingen in de batterijmodules. Vorig jaar riep Porsche de Taycan in de Verenigde Staten liefst zeven keer terug, meer dan de helft van de dertien totale terugroepacties die Porsche uitvaardigde voor alle modellen, meldde de Amerikaanse verkeerstoezichthouder NHTSA.