Stedin leent half miljard bij EIB voor investeringen stroomnet

„We willen de EIB graag bedanken voor hun vertrouwen en voor het steunen van onze strategie en ambitieuze investeringsplannen, die nodig zijn om de energietransitie in ons verzorgingsgebied mogelijk te maken”, zegt Stedin-topman Koen Bogers. Het bedrijf zei eerder deze maand nog steeds meer knelpunten te zien in het stroomnet. Stedin investeerde vorig jaar een recordbedrag van ruim 1 miljard euro in uitbreiding van het net.

Steun aan belangrijke energieprojecten behoort tot de hoofdprioriteiten van de in Luxemburg gevestigde EIB. „Een stabiele, betrouwbare en toereikende energievoorziening is cruciaal voor onze transitie naar een autonomere en veerkrachtigere economie die groene groei bevordert”, aldus EIB-vicepresident Robert de Groot.

Vorig jaar maakte de EIB in totaal meer dan 3 miljard euro beschikbaar voor Nederlandse projecten