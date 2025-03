In een verklaring die woensdag door haar partij Hart voor Den Haag is verspreid, zegt Verdonk: „Ik wil meer flexibiliteit terug in mijn leven. Al die vaste, vaak langdurige vergaderingen en debatten heb ik nu wel genoeg gedaan.” Verdonk (69) was een van de kopstukken van de partij van Richard de Mos, waarvoor ze in 2022 in de Haagse raad kwam.

Hart voor Den Haag is al jaren de grootste partij in Den Haag. De Mos was van 2018 tot 2019 wethouder. Zijn partij werd uit de coalitie gezet en hij moest zelf opstappen toen justitie hem bleek te verdenken van ambtelijke corruptie. De Mos werd daar twee keer volledig van vrijgesproken. Sindsdien wil hij met zijn partij terug in de coalitie, maar tot nu toe tevergeefs. In de aankondiging van het vertrek van Verdonk noemt De Mos het „een bloody shame dat de stad een wethouder van haar kaliber is ontnomen door de jarenlange uitsluiting van Hart voor Den Haag”.

Verdonk was van 2003 tot 2006 minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie in het kabinet-Balkenende II namens de VVD. Ze stond bekend om haar harde immigratiebeleid. Dat bracht D66 er uiteindelijk toe uit de coalitie te stappen, waarna het kabinet viel. CDA en VVD gingen daarna tijdelijk verder in een minderheidskabinet, waarin Verdonk opnieuw minister voor Integratie was. In 2006 verloor Verdonk de strijd om het VVD-leiderschap van Mark Rutte. Bij de daaropvolgende Kamerverkiezingen, eind 2006, kreeg Verdonk meer stemmen dan lijsttrekker Rutte.

In 2007 werd Verdonk uit de Kamerfractie van de VVD gezet na kritiek op de koers van de partij. Ze ging verder als onafhankelijk Kamerlid en begon daarna een nieuwe partij, Trots op Nederland. Die kreeg in 2010 niet genoeg stemmen voor een Kamerzetel.