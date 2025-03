Een kleine dertig mensen, onder wie mensen van Filipijnse afkomst, staan met spandoeken waaruit hun afkeur van Duterte blijkt. „Criminals belong in jail, even presidents”, „Justice for the victims” en „Duterte must face his crimes”, ziet een ANP-verslaggever.

Iets verderop staat een kleiner groepje. Zij laten met leuzen zien dat zij Duterte juist een goede president vonden, die drugscriminaliteit en corruptie bestreed.

Er is wat politie aanwezig, maar alles verloopt gemoedelijk.