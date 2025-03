De omzet in het eind januari afgesloten financiële jaar ging met 7,5 procent omhoog tot 38,6 miljard euro. Zowel de verkoop in fysieke winkels als online nam toe. Volgens Inditex werden de kledingcollecties van het bedrijf erg goed ontvangen door klanten. Topman Oscar García Maceiras spreekt in een toelichting van uitstekende resultaten en solide winstgroei van het bedrijf.

Inditex opende afgelopen boekjaar 47 nieuwe vestigingen, waaronder zijn eerste winkel in Oezbekistan. Het totale aantal winkels van de groep bedroeg aan het einde van het boekjaar 5563. Inditex gaat dit jaar ook nieuwe winkels openen, waaronder de eerste vestiging van het bedrijf in Irak.