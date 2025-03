De politie streeft ernaar om in 90 procent van de spoedgevallen binnen een kwartier ter plaatse te zijn, maar in slechts 35 gemeenten werd dat streven gehaald in 2024. Dat blijkt uit cijfers van de politie zelf, die RTL Nieuws analyseerde.

Eerder constateerde RTL Nieuws al dat aanrijtijden van ambulances toenemen en dat er meer dan 60 dorpen in Nederland zijn waar ambulances bij de hoogste spoed vaker buiten dan binnen de norm arriveren. Nu blijkt dat ook de politie moeite heeft om bepaalde gebieden bij nood tijdig te bereiken.