Vakbonden sluiten akkoord over cao thuiszorg en verpleeghuizen

Dit jaar krijgt het personeel er per 1 juli 4 procent bij. Volgend jaar komt daar op 1 juli nog eens 3,5 procent bovenop. Ook is er voor het eerst een generatieregeling afgesproken. Daardoor kunnen medewerkers drie jaar voor hun pensioen minder gaan werken. Verder gaat onder meer de reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer omhoog en is er een bonus van 25 euro bruto bij extra inzet.

Ook wordt het aantal opkomstdagen per week beperkt. „Werknemers klagen al jaren dat ze zelfs met een klein deeltijdcontract van achttien uur soms wel vijf dagen moeten werken”, zegt Bert de Haas, cao-onderhandelaar van FNV. „Voor het eerst hebben we in de cao kunnen vastleggen dat werknemers meer zeggenschap hierover krijgen en dat ze voor extra opkomstdagen beloond worden.”

Beroepsorganisatie NU’91 meldt dat medewerkers niet langer hun volledige naam zichtbaar op een badge op hun kledij hoeven te dragen. Dat moet agressie tegengaan. „Veiligheid moet de hoogste prioriteit zijn”, aldus voorzitter Femke Merel van Kooten. „Ook hoeven ze niet meer alleen op huisbezoek op het moment dat ze zich onveilig voelen.”

Vakbond FNV meldt dat de onderhandelingen „niet van een leien dakje” gingen. „De onderhandelingen hebben enkele maanden stilgelegen, maar na een negende overleg konden partijen elkaar de hand schudden.” De afspraken worden nu voorgelegd aan de leden van de vakbonden om erover te stemmen.

Hoewel er veel wordt verbeterd met de nieuwe cao, moeten er volgens De Haas nog veel stappen gezet worden om de sector echt aantrekkelijk te maken. „Een van die punten is het verder inlopen van de loonkloof met andere sectoren”, aldus De Haas. „Vakbonden en werkgevers gaan zich samen inzetten voor extra geld vanuit Den Haag.”

De nieuwe cao heeft een looptijd van twintig maanden, tot en met 31 augustus 2026.