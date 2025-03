Wall Street eindigt lager na toenemende zorgen over handelsoorlog

Economie

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag opnieuw lager geëindigd. Beleggers reageerden onder andere op een bericht van de Amerikaanse president Donald Trump, die de importtarieven op Canadees staal en aluminium wil verdubbelen tot 50 procent. Die dreiging was een reactie op een extra toeslag van 25 procent op elektriciteit vanuit de Canadese provincie Ontario naar drie Amerikaanse staten.