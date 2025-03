Rusland wacht nog op nadere informatie van de VS over het voorgestelde staakt-het-vuren van een maand in Oekraïne. „We gaan ervan uit dat minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio en adviseur Michael Waltz ons de komende dagen informeren over de onderhandelingen in Saudi-Arabië en over de overeenkomst die daar is bereikt”, aldus de Kremlinwoordvoerder. Dinsdag hebben Amerikaanse en Oekraïense onderhandelaars in Saudi-Arabië gesproken over de oorlog in Oekraïne.

De VS hebben een wapenstilstand van dertig dagen voorgesteld en Oekraïne heeft met het voorstel ingestemd. De Amerikaanse president Donald Trump heeft de militaire hulp aan Oekraïne hervat en gezegd dat hij snel met zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin over de wapenstilstand wil spreken. De Kremlinwoordvoerder zei dat „Rusland en de VS in de komende dagen contacten hebben gepland”. Maar Moskou wil volgens hem niet op de zaken vooruitlopen wat betreft het voorgestelde staakt-het-vuren.