„We zijn bereid alles te doen om vrede te bereiken”, verklaarde de Oekraïense kabinetschef Andri Jermak kort voor het overleg. Een Oekraïense functionaris zei later tegen persbureau AFP dat de gesprekken „oké verlopen” en dat er veel is besproken. De regering in Kyiv pleit voor onder meer een staakt-het-vuren in de lucht en op zee. Oekraïne voerde in aanloop naar de ontmoeting in Saudi-Arabië een grote droneaanval uit op Rusland.

Het is het hoogste overleg tussen de twee landen sinds de ruzie tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Oekraïense president Volodymyr Zelensky in het Witte Huis. Trump beweerde onder meer dat Zelensky geen vrede wil. De Verenigde Staten zijn kort daarna gestopt met de levering van militaire hulp aan Oekraïne. Ook delen ze geen inlichtingen meer.