Pakistaanse politie spreekt van 35 gijzelaars bij treinkaping

Buitenland

Bij de treinkaping in het Pakistaanse Balochistan zijn volgens de lokale politie 35 mensen gegijzeld. Dat is een stuk minder dan het aanvankelijke aantal van 450 gijzelaars dat een overheidsfunctionaris had gemeld. De kapers van het separatistische Balochistan Bevrijdingsleger (BLA) zeggen zelf 182 mensen gevangen te houden in de trein.