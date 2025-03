In noordelijke richting waren drie rijbanen afgesloten, maar even voor 17.30 uur werd de weg weer vrijgegeven. Omdat het gaat om een ongeval met letsel moest er ook onderzoek worden gedaan. Volgens de politie waren mogelijk vier auto’s bij het ongeval betrokken en moest een inzittende worden nagekeken door ambulancepersoneel.

De Corbulotunnel die de A4 verbindt met de A44 is ook weer vrijgegeven. In de kilometerlange tunnel mogen geen files ontstaan, waardoor die in dergelijke situaties wordt afgesloten.