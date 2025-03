Verdachten fataal geweld Plein Den Haag wijzen naar elkaar

In de nacht van 20 op 21 juli ontstond ruzie met een groep mensen op de Lange Poten in het centrum van Den Haag. Die ging verder op het naastgelegen Plein. De Somaliër en de vriend met wie hij in Den Haag was, kregen klappen. De Somaliër overleed later in het ziekenhuis. Het slachtoffer verbleef in een asielzoekerscentrum in het Noord-Hollandse Heerhugowaard.

De vier verdachten, allen begin twintig, komen uit Duitsland en zijn daar begin augustus aangehouden. Ze zijn overgeleverd aan Nederland.

Het is nog onduidelijk wanneer de zaak inhoudelijk behandeld kan worden. De advocaten van de verdachten gaven aan dat er onder meer nog de nodige verdachten gehoord moeten worden. De fatale mishandeling gebeurde tijdens een uitgaansavond op een drukke plek. Meerdere mensen hebben het zien gebeuren. Ook zijn er veel camerabeelden, maar die zijn van niet heel goede kwaliteit en de fatale klappen zijn niet goed zichtbaar.