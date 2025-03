Gerry Weber, dat ook in Nederland verkooppunten heeft, gaat weer proberen het bedrijf te herstructureren. Dit is in 2019 en 2023 ook al gebeurd. Twee jaar geleden zag het merk zich genoodzaakt om 122 van de 171 winkels en outlets in Duitsland te sluiten, waarbij honderden banen verloren gingen.

Bij deze insolventieprocedure is het doel om de activiteiten van het bedrijf voort te zetten. Tegelijkertijd wordt gezocht naar een nieuwe eigenaar. Gerry Weber kwam onder meer in moeilijkheden door de zwakke vraag van consumenten in Duitsland en andere delen van Europa.

Enkele tientallen winkels in Duitsland blijven gewoon open. Het is niet direct bekend of er gevolgen zijn voor de Nederlandse tak van het bedrijf.