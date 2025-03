De politie bevestigt de arrestatie na berichtgeving van Omroep West. In de afgelopen weken zijn ook meerdere keren vernielingen aangericht op een andere begraafplaats in Den Haag, Westduin. Die ligt hemelsbreed enkele kilometers van Nieuw Eykenduynen. De politie zegt voorafgaand aan het verhoor nog niet of de jongens ook van die grafschennis worden verdacht.