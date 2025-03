Oekraïne viel Koersk vorig jaar binnen en veroverde een gebied van ongeveer 1300 vierkante kilometer. Rusland zou daarvan midden februari al meer dan 800 vierkante kilometer hebben heroverd en krijgt hulp van militairen uit Noord-Korea.

Rusland zou onlangs een groot offensief hebben gelanceerd. Volgens de Amerikaanse denktank Institute for the Study of War lijkt de Russische krijgsmacht zich op te maken om in de komende dagen de plaats Soedzja aan te vallen.

Oekraïne loopt volgens sommige berichten het risico dat bevoorradingsroutes worden afgesneden en dat troepen worden omsingeld. De Oekraïense legerleider Oleksandr Syrsky sprak dat laatste maandag tegen en zei dat de situatie onder controle is.