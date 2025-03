De Stena Immaculate is voor de Britse kust in botsing gekomen met het vrachtschip Solong. Hoewel geen vuur meer te zien is, zegt Sky eerder ’s ochtends gehoord te hebben dat aan boord nog brand woedt.

Vrijwel alle bemanningsleden van de schepen werden na de aanvaring gered. Alleen een opvarende van de Solong wordt nog vermist. Het is onduidelijk of de zoekactie naar die persoon dinsdagochtend is hervat.