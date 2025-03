Waakhond moet opnieuw regels opstellen voor voorrang op stroomnet

Economie

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) moet opnieuw regels opstellen voor voorrang op het stroomnet in gebieden waar het netwerk overvol is. Veertien partijen zoals de NS, telecomproviders, een huisartsenkoepel en de transportsector vonden dat de marktwaakhond hun belangen niet goed had meegewogen bij het bepalen welk soort organisaties als eerste aan de beurt komen voor meer ruimte op het stroomnet. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) oordeelt na hun verzet dat de ACM de spelregels voor voorrang op het stroomnet niet zorgvuldig genoeg heeft voorbereid en onvoldoende heeft gemotiveerd.