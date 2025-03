Bij het ongeval op de A29 ter hoogte van Willemstad waren vijf auto’s betrokken. Volgens de politie zijn er meerdere gewonden gevallen, maar de verwondingen lijken mee te vallen. De weg richting het zuiden is nog dicht ter hoogte van knooppunt Hellegatsplein. Dat duurt naar verwachting tot 11.30 uur.

Op de A16 richting Rotterdam is het nog altijd erg druk. Daar is in de Drechttunnel een tunnelbuis dicht door werkzaamheden.