De functionaris van de Oekraïense nationale veiligheidsraad sprak over de grootste droneaanval in de geschiedenis. „Dit is een extra signaal aan Poetin dat hij ook geïnteresseerd zou moeten zijn in een staakt-het-vuren in de lucht.”

Oekraïne zou zo’n plan voor een gedeeltelijk bestand dinsdag willen presenteren aan de Verenigde Staten bij overleg in Saudi-Arabië. „We hebben een voorstel voor een staakt-het-vuren in de lucht en op zee”, zei een Oekraïense bron tegen persbureau AFP. „Dit zijn opties voor een staakt-het-vuren die eenvoudig kunnen worden ingesteld en gemonitord.”