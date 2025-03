Albertus Anthoni Hinsz (1704-1785) was in de 18e eeuw één van de toonaangevende orgelbouwers in Nederland. De excursie naar zijn orgels start op het station in het centrum van Groningen. De tocht met een touringcar voert langs de instrumenten van Midwolda, Appingedam, Zandeweer en Leens. Het orgel in Midwolda (1772) is het grootste dorpsorgel dat Hinsz bouwde en is ook het meest originele instrument van zijn hand. Zandeweer (1731) was het eerste werk dat de meester realiseerde. Het Hinszorgel in Leens dankt zijn beroemdheid aan het weelderige front en de fraaie klank.

De excursie staat onder leiding van Kees Kugel en Albert Rodenboog. Laatstgenoemde werkte de afgelopen tijd aan een nieuw overzicht van het werk van Hinsz. Dit boek, dat volgens de auteur nieuw licht op sommige zaken werpt, wordt aan het eind van de dag gepresenteerd.

De orgels worden tijdens de excursie gedemonstreerd door respectievelijk Ludolf Heikens, Dirk Molenaar en Sander van den Houten.

Aanmelden voor de excursie kan tot 1 mei.

Meer informatie: groningenorgelland.nl.