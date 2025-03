Taiwan onderzoekt dumping van staal en bier door China

Economie

Taiwan is begonnen met onderzoeken naar dumping van goedkoop staal en bier door China op de Taiwanese markt. De onderzoeken kunnen uitmonden in tegenmaatregelen, zoals extra invoerheffingen voor staalproducten en bier uit China. Taiwan heeft in het verleden al tarieven opgelegd aan goederen uit China, waaronder cement, chemicaliën en metaalproducten, vanwege dumping.