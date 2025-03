Ook bitcoin lijdt onder Amerikaanse recessievrees

De bitcoin daalde dinsdagochtend tijdens de Aziatische handelssessie meer dan 3 procent en dook weer onder de 80.000 dollar. Ether, de op een na grootste digitale munt, zakte 6 procent en bereikte het laagste niveau sinds oktober 2023. Beide munten wisten die verliezen later deels te compenseren, waarbij de bitcoin weer boven de 80.000 dollar noteerde.

Op de cryptomarkten werd vorige week al teleurgesteld gereageerd op de aankondiging van Trump om de digitale munten bitcoin, ether, XRP, solana en cardano op te nemen in een Amerikaanse strategische reserve van cryptovaluta. De reserve wordt gefinancierd door munten die de Amerikaanse overheid in beslag heeft genomen. De overheid gaat niet zelf extra cryptomunten kopen. Volgens gegevens van cryptoplatform CoinMarketCap is de bitcoin in de afgelopen zeven dagen ruim 4 procent minder waard geworden. Ether, XRP, solana en cardano zakten rond de 10 procent in een week tijd.