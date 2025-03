Trump zegt Tesla te kopen als steun voor Elon Musk

Economie

De Amerikaanse president Donald Trump heeft gezegd een „gloednieuwe” Tesla te zullen kopen als steunbetuiging aan Elon Musk. Op de beurzen in New York ging het aandeel Tesla maandag meer dan 15 procent onderuit in een bredere uitverkoop van de techsector op Wall Street. Musk voert voor Trump enorme bezuinigingen door bij de federale overheid in de Verenigde Staten en dat levert hem veel kritiek op.