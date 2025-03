In alle provincies nam het aantal loodgieters de afgelopen tien jaar toe. De sterkste stijging was in Flevoland, waar dit aantal meer dan verdubbelde. Ook in Zuid- en Noord-Holland schreven veel meer loodgieters zich in bij de KVK. Naar verhouding zijn er in Zuid-Holland de meeste actief.

Ondanks de stijging concludeert het UWV dat er nog altijd veel meer vacatures voor loodgieters openstaan dan dat er geschikt personeel te vinden is. Het beroep behoorde in het derde kwartaal van vorig jaar dan ook tot een van de „krapste” beroepsgroepen, naast onder meer automonteurs en elektriciens.

Wel kiezen de laatste jaren steeds meer jongeren voor een mbo-opleiding in werktuigbouwkundige installaties, waarmee je onder meer loodgieter kunt worden. Vorig jaar waren dit er ruim 20 procent meer dan in 2020. Branchevereniging Techniek Nederland zegt blij te zijn met deze ontwikkeling. Volgens de organisatie zijn loodgieters, door henzelf ook sanitair-installateurs genoemd, „onmisbaar”. „Sanitair-installateurs zijn allround vakmensen met een brede expertise. Ze zorgen niet alleen voor water- en energiebesparing, maar ze voorkomen ook legionellabesmettingen. En ze dragen eraan bij dat ouderen langer zelfstandig kunnen wonen, door middel van aangepast sanitair”, zegt voorzitter Doekle Terpstra.