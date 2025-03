In buitenwijken van Moskou is zeker een persoon om het leven gekomen, drie anderen zijn gewond geraakt. Of er in andere Russische regio’s slachtoffers zijn, is nog niet duidelijk. Oekraïne heeft niet gereageerd op de berichten. Kyiv doet dat zelden als het gaat om aanvallen op doelen in Rusland.

De aanval was kort voor een ontmoeting dinsdag tussen Amerikaanse en Oekraïense functionarissen in Saudi-Arabië. Het is de eerste ontmoeting op hoog niveau sinds de Amerikaanse en de Oekraïense presidenten, Donald Trump en Volodymyr Zelensky, eind vorige maand in Washington in het openbaar ruzie kregen.