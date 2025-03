Schouten bezoekt Rotterdamse wijk na dodelijke schietpartijen

Binnenland

Burgemeester Carola Schouten heeft in het stadsdeel IJsselmonde in Rotterdam-Zuid plekken bezocht die bewoners van de buurten als onveilig beschouwen. Schouten deed dat naar aanleiding van de drie dodelijke schietpartijen eind december en begin januari. Voordat de verdachten werden opgepakt, gold het advies om in die buurt niet alleen de straat op te gaan.