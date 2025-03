Personeel FNV baalt van gebrek aan inspraak over interim-bestuur

„Alle partijen die met de raad van toezicht hebben gesproken, hebben aangegeven dat mensen van binnen de vakbond moeten meepraten over het interim-bestuur. Dus dit is op zijn minst verbazingwekkend. Ik denk dat dingen sneller opgelost zouden worden als we wel zouden mogen meepraten over bijvoorbeeld het profiel voor het nieuwe bestuur”, laat Westhoek weten. Zij gaat nog met haar achterban in overleg over eventuele vervolgstappen.

Maandag werd het eerste lid van het interim-bestuur bekend, met voorzitter Henk de Jong. De komende dagen kiest de raad van toezicht in overleg met De Jong de andere bestuursleden. De termijn van het oude bestuur verliep vrijdag.