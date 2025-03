Twee bronnen op het gebied van maritieme beveiliging zeiden tegen Reuters dat er geen aanwijzingen waren voor sabotage of betrokkenheid van kwaadwillenden bij de botsing. Volgens de bronnen heeft de botsing geen gevolgen voor de gevechtsgereedheid, schrijft de BBC.

Volgens Crowley, het bedrijf dat de Stena in beheer heeft, lag het schip voor anker voor de plaats Hull toen het werd geraakt door het vrachtschip Solong, dat onder Portugese vlag vaart. Na de botsing lekte vliegtuigbrandstof uit de tanker. De bemanningsleden van beide schepen zijn in veiligheid gebracht. Een gewonde ligt in het ziekenhuis.