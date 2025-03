LTO verwelkomt Europese stap in verlaging beschermingsstatus wolf

Hierdoor krijgen nationale en regionale overheden de mogelijkheid om op termijn effectievere maatregelen te nemen tegen overlast door wolven, aldus LTO. „Bijvoorbeeld het verjagen van wolven of, in uiterste gevallen, het doden van dieren.”

De stap zat eraan te komen, aangezien over de statusverandering in december al een akkoord werd bereikt in het bestuur van de Conventie van Bern, het internationale verdrag voor natuurbehoud. LTO juichte die wijziging toen ook al toe. De terugkeer van de wolf in Nederland zou „desastreuze gevolgen” met zich meebrengen en veehouders zouden hierdoor voor „ingrijpende en soms onoverkomelijke” keuzes worden gesteld.

Volgens LTO gaat het nu opnieuw om een belangrijke stap. „Met dit voorstel doet de Europese Commissie nu een gerichte wijziging in de bijlage van de habitatrichtlijn, waar de beschermde status van de wolf in EU-regelgeving is vastgelegd.”

Het is nu nog aan het Europees Parlement en de milieuministers van de lidstaten om dit voorstel te beoordelen en goed te keuren. LTO roept op tot een snel proces in Europa, omdat de Europese wijzigingen ook weer vertaald moeten worden in een bijsturing van het Nederlandse wolvenbeleid.

Voorzitter Von der Leyen over het voorstel van de Europese Commissie: „In sommige Europese regio's zijn roedels wolven een reëel gevaar geworden, met name voor vee. Vandaar stellen we een wijziging van de EU-wetgeving voor die lokale autoriteiten zal helpen om wolvenpopulaties actief te beheren en tegelijkertijd zowel de biodiversiteit als onze plattelandslevensbronnen te beschermen.”