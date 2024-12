„Er verandert nog niets zolang er geen gunstige staat van instandhouding is voor de wolf. En ook voor Animal Rights verandert er niets. Zoals we als dierenrechtenorganisatie ook strijden tegen het afschot van kraai, bever, ree, damhert en vos, zullen we dat ook blijven doen voor de wolf”, zegt Erwin Vermeulen van Animal Rights. Een gunstige staat houdt in dat populaties van een soort op lange termijn levensvatbaar zijn.

Het bestuur van de Conventie van Bern ging dinsdag akkoord met het verzoek van de Europese Unie om de beschermingsstatus van de wolf te verlagen van ‘strikt beschermd’ naar ‘beschermd’. De wijziging gaat over drie maanden in, tenzij minimaal zeventien verdragsleden binnen die periode bezwaar aantekenen.

Vermeulen wijst erop dat de strikt beschermde status van de wolf ook nog moet worden aangepast in de Europese Habitatrichtlijn. „Daarvoor moeten alle EU-lidstaten akkoord gaan en van Spanje en Ierland is bekend dat ze geen voorstander zijn. Als dat is gebeurd, moet de Nederlandse wet nog worden aangepast.”

De Faunabescherming stelt dat het aanpassen van de Europese Habitatrichtlijn een langdurige procedure is en dat het nog wel anderhalf jaar kan duren voordat nieuw beleid kan worden uitgevoerd. „Wij gaan er alles aan doen om dat te voorkomen”, aldus De Faunabescherming op X. „De wolvenhaters juichen mogelijk te vroeg.”