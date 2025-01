BBB in Gelderland wil spoeddebat over afschieten wolf

„De wolf beheerst het leven van onze inwoners in Gelderland en maakt dat ze zich onveilig voelen in hun directe woonomgeving”, stelt de Gelderse BBB. Volgens de partij, gekend tegenstander van de wolf in Nederland, komen er dagelijks meldingen binnen van „massale slachtpartijen” door het roofdier onder vee- en hobbydieren en hebben ook recreatieondernemers in het buitengebied last van het dier. Maatregelen zoals wolfwerende hekken leveren volgens de grootste fractie in de Gelderse Staten te weinig op. „De maat is vol”, stelt de BBB. „De wolf moet nu beheerd worden.”

Onder de huidige regels mogen wolven niet opzettelijk worden gedood, gevangen gehouden of verstoord worden. Vorige maand werd echter op internationaal niveau besloten de streng beschermde status van het roofdier af te zwakken. De Conventie van Bern stemde in met het verzoek van de Europese Unie om de wolf aan te merken als ‘beschermd’ in plaats van ‘strikt beschermd’, waardoor de regels om het dier af te schieten en strikter te beheersen minder streng worden. De Conventie van Bern is het internationale verdrag voor natuurbehoud en is door vijftig landen geratificeerd, waaronder alle 27 EU-landen.

De wijziging over de wolf gaat in principe over twee maanden in, tenzij minimaal zeventien leden van het verdrag in bezwaar gaan. De Gelderse BBB roept Gedeputeerde Staten op om tijdens het spoeddebat direct te besluiten de wolf strenger te gaan beheren. Gelderland zei eerder dat niet alleen de Conventie van Bern, maar ook de Europese Habitatrichtlijnen en nationale wetten moeten worden aangepast om het toenemende aantal wolven in de provincie beter te kunnen beheren.