Beheerplan Gelderland gereed voor aanpak probleemwolf

„Als het nodig is actie te ondernemen tegen een probleemwolf moet er altijd eerst een vergunning worden aangevraagd. Dit plan biedt daar de basis voor”, stelt de provincie. Als er sprake is van een acuut onveilige situatie dan is de burgemeester van een gemeente bevoegd om in te grijpen. In het plan staat onder meer hoe wolven zich ontwikkelen, hoeveel er in Gelderland zijn en hoeveel schade ze hebben aangericht.

„Optreden moet mogelijk zijn om schade te voorkomen of als er gevaarlijke situaties ontstaan”, zegt gedeputeerde Harold Zoet. „Het goedkeuren van dit faunabeheerplan is daarom een belangrijke stap. We blijven actief in gesprek met het Rijk om wetgeving aan te passen, zodat op termijn populatiebeheer mogelijk is.”

Onder de huidige regels mogen wolven niet opzettelijk worden gedood, gevangen gehouden of verstoord. Eind vorig jaar is op internationaal niveau besloten de streng beschermde status van het roofdier af te zwakken. De Conventie van Bern stemde in met het verzoek van de Europese Unie om de wolf aan te merken als ‘beschermd’ in plaats van ‘strikt beschermd’, waardoor de regels om het dier af te schieten en strikter te beheren minder streng worden. De Conventie van Bern is het internationale verdrag voor natuurbehoud en is door vijftig landen geratificeerd, waaronder alle 27 EU-landen.

De wijziging gaat in principe begin maart in, tenzij minimaal zeventien leden van het verdrag bezwaar maken.