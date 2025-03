Media: Oekraïense troepen in Russisch Koersk in het gedrang

Buitenland

Volgens mediaberichten zijn Oekraïense eenheden in de deels veroverde Russische grensregio Koersk in een moeilijke situatie terechtgekomen. Het Russische leger heeft de aanvoerlijnen voor de Oekraïense troepen aan de frontlinie geblokkeerd, meldde de Oekraïense televisie op basis van uitlatingen van soldaten. Nadat Russische eenheden waren opgerukt in de buurt van Sumy in het oosten van Oekraïne, controleren ze daar alle aanvoerroutes.