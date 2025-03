VN-mensenrechtenchef wil dat doden burgers in Syrië direct stopt

Het geweld begon met een aanval door aanhangers van de verdreven dictator Bashar al-Assad, maar daarna lijken pro-regeringstroepen wraak te hebben genomen. Honderden burgers van de alawieten, de religieuze minderheid van Assad, zijn volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten gedood.

„Er zijn berichten over standrechtelijke executies op sektarische basis”, schrijft Türk in een verklaring. Volgens hem zijn niet alle daders te identificeren, maar zijn in elk geval executies uitgevoerd door veiligheidstroepen van de regering en groeperingen die daarmee banden hebben.

De mensenrechtenchef roept de nieuwe machthebbers, onder leiding van Ahmed al-Sharaa, op om alle Syriërs te beschermen en een onderzoek te beginnen naar de verantwoordelijken voor de moorden. Volgens Türk moeten zij in lijn met „de normen en standaarden van het internationaal recht” worden gestraft.

De Verenigde Staten drongen er op hun beurt bij de Syrische autoriteiten op aan de „radicale islamitische terroristen, waaronder buitenlandse jihadi’s” die mensen hebben vermoord ter verantwoording te roepen. Minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio zei achter de religieuze en etnische minderheden van het land te staan.