DB betaalt 197 miljoen compensatie voor vertragingen op spoor

Deutsche Bahn ontving over 2024 ongeveer 6,9 miljoen claims van gedupeerde reizigers. Een jaar eerder waren dat er 5,6 miljoen voor een totaalbedrag van bijna 133 miljoen euro.

Deutsche Bahn vergoedt 25 procent van de prijs voor een enkele reis bij een vertraging van minimaal een uur. Is de vertraging minimaal twee uur, dan bedraagt de vergoeding 50 procent.

De spoorwegmaatschappij wijt 80 procent van de vertragingen aan het verouderde en overbelaste spoornetwerk. Meer dan een derde van de langeafstandstreinen was vorig jaar niet op tijd.

De NS ontving vorig jaar bijna 336.000 claims voor vertraagde treinen, staat in het jaarverslag. De Nederlandse spoorwegmaatschappij betaalde hiervoor 3,6 miljoen euro. Daarnaast betaalde de NS in 2024 1,9 miljoen euro aan compensatie, voor onder meer vervangend vervoer of een hotel. Dit kwam ruim 79.000 keer voor.