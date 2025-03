Rode Kruis roept op tot toestaan medische hulp bij strijd Syrië

Volgens de waarnemers van het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten zijn er al honderden doden gevallen in de voortdurende strijd. Onder de doden zouden meer dan 530 burgers zijn die behoorden tot de religieuze minderheid van de alawieten. Er is melding gemaakt van executies van burgers en van vermeende ex-functionarissen van Assads regering.

Afgelopen week zijn gevechten uitgebroken in kustregio’s tussen militairen en milities van de nieuwe machthebbers in Damascus en voormalige militairen van president Assad wiens regime in december ten val kwam. De familie Assad behoort tot een religieuze minderheid, de alawieten, die 10 procent van de bevolking vertegenwoordigt. Ze wonen vooral in de noordwestelijke kustregio’s van Latakia en Tartus.