Zuid-Koreaanse president Yoon vrijgelaten

Op televisiebeelden is te zien dat Yoon het detentiecentrum in de hoofdstad Seoul te voet verlaat. Aanhangers juichten hem toe terwijl hij langsliep. Zijn advocaten noemen de vrijlating van de president een eerste stap richting het herstel van de rechtsstaat.

De autoriteiten hadden Yoon in januari opgepakt, een maand nadat hij kortstondig de militaire noodtoestand had uitgeroepen. Hij wilde met die stap het parlement buitenspel zetten.

Inmiddels stapelen de juridische problemen van Yoon zich op. Hij wordt strafrechtelijk vervolgd en het parlement heeft ingestemd met een afzettingsprocedure. Het Grondwettelijk Hof moet nu besluiten of Yoon wordt afgezet of verder kan als president.

Yoon was de eerste zittende president in de Zuid-Koreaanse geschiedenis die werd opgepakt. Hij heeft nog steeds steun onder de bevolking. Volgens Zuid-Koreaanse media demonstreerden zaterdag tienduizenden aanhangers in Seoul.