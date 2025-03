China kondigt importheffingen aan voor Canadese producten

Het Chinese ministerie van Handel zei dat het een tarief van 100 procent zal heffen op geïmporteerde koolzaadolie en verwante producten uit Canada. Voor visproducten en varkensvlees zal een tarief van 25 procent gelden.

De Canadese overheid legde in augustus vorig jaar tarieven van 100 procent op voor Chinese elektrische voertuigen, in navolging van Amerikaanse maatregelen om de grote toestroom van door de Chinese overheid gesubsidieerde Chinese auto’s naar Noord-Amerika tegen te gaan. Ook stelde de regering in Ottawa een heffing van 25 procent in op staal en aluminium uit China.

Canada behoort tot ’s werelds grootste producenten van koolzaad, een oliezaadgewas dat wordt gebruikt voor het maken van bakolie, diervoeder en biodiesel. China is van oudsher een van de grootste afnemers. Maar het Aziatische land beweert nu na onderzoek dat Canada zijn producten veel te goedkoop op de Chinese markt dumpt om de concurrentie buiten spel te zetten.