Noodverordening op Schiphol om demonstratie XR

„In verband met de acties én omdat er bij vorige klimaatacties op Schiphol door Extinction Rebellion (XR) een groot aantal overtredingen en misdrijven is gepleegd, is een noodverordening ingesteld.” De gemeente vermoedt dat de activisten ook deze keer overtredingen en misdrijven zullen plegen en de openbare orde en veiligheid in gevaar kunnen brengen.

De verordening geldt van vrijdagavond 18.00 uur tot zondag 9 maart 00.00 uur. Mensen kunnen binnen deze periode onder meer preventief worden gefouilleerd.

XR voert actie tegen het zogenoemde frequent-flyerprogramma Flying Blue en tegen vervuiling die wordt veroorzaakt door de luchtvaartsector. Bij een eerdere actie in december vorig jaar kochten XR-leden vliegtickets, waarmee ze zich toegang verschaften tot de ruimtes achter de paspoortcontrole. 99 mensen zijn bij die actie aangehouden, toen ze weigerden te vertrekken.