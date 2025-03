ACM onderzoekt overname geldtransporteur om zorgen concurrentie

De waakhond maakt zich al langer zorgen over de markt voor geldtransport omdat het aantal partijen beperkt is. Brink’s is een concern dat wereldwijd actief is en het is volgens de ACM met afstand de grootste geldtransporteur in Nederland. Door de overname nemen de zorgen van de toezichthouder toe. Te weinig concurrentie leidt doorgaans tot hogere prijzen, slechtere dienstverlening en minder innovatie, aldus de ACM.

De toezichthouder kijkt nu of sprake is van een overtreding van de mededingingsregels, waaronder het verbod op het misbruik maken van een machtspositie.