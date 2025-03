Mart de Kruif: Ook zonder Amerikaanse inlichtingen stort Oekraïens front nog niet in

De oud-generaal bespreekt daarin onder andere het pauzeren van de Amerikaanse militaire steun aan Oekraïne en de plannen voor Europese herbewapening voor 800 miljard euro.

Door het eventuele wegvallen van Amerikaanse inlichtingen kan Oekraïne minder goed doelen ver over de grens met Rusland aanvallen. Oekraïne beschikt echter over een „sterke eigen inlichtingenstructuur”, nuanceert Mart de Kruif. Daardoor zal het front niet instorten. „Daarvoor is Oekraïne als land te sterk geworden.”

Verder beschikt Oekraïne nog over „relatief veel” Amerikaanse wapens en munitie. „Bovendien heeft Oekraïne zeer snel een eigen oorlogsindustrie opgebouwd.” Van alle wapensteun voor Oekraïne komt pakweg 30 procent uit de VS

Europa moet daarbij zelf meer wapens en munitie produceren om onafhankelijk te worden van Amerika, vindt Mart de Kruif. Europa zal zijn eigen weg moeten vinden nu de politieke koers van Amerika „zo onvoorspelbaar” en „soms zo onvoorstelbaar” is geworden.