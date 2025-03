Campagne om ‘ongewenste’ planten en dieren te weren van Wadden

De Vries gaf in Harlingen, bij de veerdienst die naar Terschelling en Vlieland vaart, het startsein voor de campagne ‘Wat sleep jij allemaal mee?’. Die campagne moedigt via posters, social media, flyers en filmpjes op de veerboten bezoekers van de Wadden aan om voor vertrek hun spullen goed te controleren. Plantenresten die aan schoenen of een fiets blijven hangen, kunnen volgens de provincies al voor problemen zorgen. Invasieve exoten, die van nature niet op de eilanden voorkomen maar zich wel snel verspreiden, kunnen de bestaande planten en dieren op de Wadden in gevaar brengen.

De provincies richten zich met hun campagne niet alleen op bezoekers van de Wadden, maar ook op de mensen die wonen op de eilanden. Ze roepen de inwoners op om geen invasieve planten of huisdieren te nemen, zoals de Japanse duizendknoop, de reuzenberenklauw, een sierschildpad, aquariumvissen of tropische vogels. Zodra die in de natuur komen, tasten ze het ecosysteem van de Wadden aan. De provincies vragen Waddenbewoners die al invasieve soorten in hun tuin hebben om deze te vervangen door planten die hier van nature voorkomen.

Diverse Waddeneilanden hebben last van de watercrassula, een plant die oorspronkelijk uit Australië komt, maar nu ook in Nederland in vijvers en aquariums wordt gebruikt. „Deze plant is ooit gekocht door iemand die een huisje met een vijver op Terschelling had. De watercrassula is daarna het hele eiland overgegaan en verstikt andere planten”, aldus een woordvoerder van de provincie Friesland. „We hebben al miljoenen euro’s uitgegeven aan de bestrijding ervan.” Met een bewustwordingscampagne hopen de noordelijke provincies herhaling hiervan te voorkomen in en om de Waddenzee, die op de werelderfgoedlijst van UNESCO staat.