Economie eurozone iets sterker gegroeid in vierde kwartaal

Economie

De economie van de eurozone is in het vierde kwartaal van vorig jaar nog iets sterker gegroeid dan eerder gedacht. Volgens een nieuwe raming van het Europese statistiekbureau Eurostat bedroeg de groei 0,2 procent in vergelijking met een kwartaal eerder. Eerder werd nog een plus van 0,1 procent gerapporteerd en bij een eerste raming in januari ging het om stagnatie.